Nicox : Le titre bondit après un point sur le Vyzulta

(CercleFinance.com) - L'action Nicox bondit dans des volumes étoffés mercredi à la Bourse de Paris après un point commercial sur le Vyzulta, le traitement contre le glaucome développé par le spécialiste de l'ophtalmologie.



A 11h30, le titre s'adjuge près de 9% dans des volumes représentant déjà le double de ceux traités sur l'ensemble de la séance la veille. Dans le même temps, le marché parisien progresse de 1,3%.



Dans un communiqué paru dans la matinée, Nicox a annoncé que le Vyzulta était désormais commercialisé dans sept territoires et approuvé dans neuf autres pays.



Au 31 décembre dernier, le médicament était ainsi disponible aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, au Mexique, à Hong Kong, à Taiwan et en Ukraine.



Le composé a par ailleurs été approuvé dans neuf autres pays, à savoir le Brésil, la Colombie, la Jordanie, le Qatar, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Turquie et les Emirats arabes unis



Pour mémoire, le Vyzulta - une solution ophtalmique dérivé du latanoprostène bunod - est licencié en exclusivité au niveau mondial au laboratoire pharmaceutique Bausch+Lomb.



Nicox conserve néanmoins les brevets du médicament, avec des brevets potentiellement éligibles à une extension jusqu'en 2030 aux Etats-Unis.



