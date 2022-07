Nicox : Le point trimestriel accueilli sans émotion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox progresse légèrement (+1%) mercredi en Bourse de Paris ce mercredi après avoir présenté un résumé financier de ses activités pour le deuxième trimestre et fait un point sur les étapes à venir.



Le spécialiste de l'ophtalmologie dit avoir enregistré un chiffre d'affaires net de 0,7 million d'euros au deuxième trimestre, entièrement composé de redevances, un montant stable par rapport à celui du deuxième trimestre 2021.



Au 30 juin dernier, le groupe disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 31,6 millions d'euros, contre 42 millions au 31 décembre 2021 et 35,1 millions au 31 mars 2022, lui permettant de se financer jusqu'au quatrième trimestre 2023.



Sur le plan opérationnel, le recrutement des patients est achevé dans la première étude clinique de phase 3 portant sur le NCX 470 chez les patients atteints de glaucome ou d'hypertension oculaire et les principaux résultats sont attendus en novembre 2022.



