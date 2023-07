Nicox : Entouré après une étude de marché

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox bondit de 11%, après son annonce que les ventes nettes mondiales annuelles du NCX 470 pourraient potentiellement atteindre au moins 300 millions de dollars dans les huit années à compter des lancements commerciaux aux États-Unis et en Chine.



La société d'ophtalmologie cite ainsi une étude de marché aux Etats-Unis réalisée par une agence indépendante, étude visant à évaluer le potentiel commercial de son produit-phare en développement pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO).



'L'étude de marché a également fourni des analyses pour nourrir notre stratégie relative au prix de vente et au remboursement, qui ont été prises en compte pour notre évaluation de chiffre d'affaires potentiel', a déclaré Andreas Segerros, directeur général de Nicox.



