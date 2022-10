Nicox : Données de phase 3 positives dans le glaucome

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le laboratoire d'ophtalmologie Nicox annonce que la première des deux études de phase 3 sur son NCX 470 dans le glaucome, l'étude Mont Blanc, a atteint l'efficacité requise pour une approbation aux États-Unis, tout en ayant été bien toléré.



Le produit administré une fois par jour a en effet atteint son objectif primaire d'efficacité en démontrant une non-infériorité au latanoprost avec un effet de réduction de la pression intraoculaire (PIO) de 8,0 à 9,7 mmHg par rapport à la valeur de base.



Il s'est montré statistiquement supérieur par rapport à la valeur de base à quatre des six points d'évaluation, et numériquement supérieur à l'ensemble des six points, mais l'objectif secondaire d'efficacité, la supériorité statistique au latanoprost, n'a pas été atteint.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.