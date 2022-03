Nicox : Données d'étude positives pour Zerviate en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox annonce des résultats positifs dans l'étude clinique de phase III chinoise sur Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% réalisée par son partenaire chinois (dans le cadre d'un accord de licence exclusif) Ocumension Therapeutics.



Zerviate s'est avéré non inférieur au difumarate d'émédastine dans le critère d'évaluation principal d'efficacité entre la valeur de base du score de démangeaison et celle dans les 24 heures précédant la visite au Jour 14. Il s'est aussi montré sûr et bien toléré.



Cette étude clinique est requise pour une demande d'autorisation de mise sur le marché pour la commercialisation de Zerviate en Chine. Le marché des prescriptions de produits pour la conjonctivite allergique dans ce pays devrait atteindre près de 0,5 milliard de dollars d'ici 2030.



