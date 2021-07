Nicox : Deux experts nommés au comité sur le glaucome

(CercleFinance.com) - Nicox annonce que deux experts de renommée internationale dans le glaucome, le Dr. Robert N. Weinreb du Shiley Eye Institute, et le Dr. Sanjay G. Asrani, de l'Université de Duke, ont été nommés à son comité consultatif clinique sur le glaucome.



Ce comité d'experts, composé de leaders d'opinion scientifique et d'investigateurs cliniques clé dans le glaucome, soutient et oriente le développement des composés donneurs d'oxyde nitrique innovants de Nicox pour la réduction de la pression intraoculaire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel