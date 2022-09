Nicox : Dernière visite de patients pour l'étude de phase III

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé lundi avoir réalisé la dernière visite de patients dans le cadre de son étude clinique de phase III consacrée au collyre NCX 470 dans le traitement du glaucome, un essai attendu avec impatience par le marché.



Cette étude internationale, baptisée 'Mont Blanc' qui s'est étalée sur une durée de trois mois, vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de la solution ophtalmique en comparaison avec le latanoprost, le traitement le plus largement prescrit dans le glaucome à angle ouvert ou l'hypertension oculaire.



Un total de 691 patients a été recruté dans le cadre de cet essai clinique.



Dans une note publiée cet été, les analystes d'Edison Investment Research rappelaient que l'étude va constituer un 'catalyseur clé' pour le groupe étant donné le potentiel affiché par le NCX 470 en tant que 'meilleur traitement de sa classe' (best-in-class) en ce qui concerne le glaucome.



Nicox prévoit de présenter les principaux résultats de l'étude au début du mois de novembre.



Le titre progressait d'environ 1% lundi matin à la Bourse de Paris dans le sillage de ces informations. Son cours de Bourse s'est apprécié de quasiment 10% sur les trois derniers mois.



