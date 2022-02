Nicox : Délivrance d'un nouveau brevet en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé lundi qu'un brevet portant sur le NCX 470, son traitement expérimental contre le glaucome, avait été délivré par les autorités chinoises, étendant la couverture du produit jusqu'en 2039.



Le NCX 470, son principal candidat médicament en cours de développement, est un nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique conçu pour libérer du bimatoprost et de l'oxyde nitrique dans l'oeil.



Il vise à réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.



Les résultats de deux études cliniques de phase III portant sur le produit sont attendus au premier trimestre 2023 et d'ici fin 2023.



Avec les brevets équivalents déjà délivrés aux Etats-Unis et en Europe, la formulation du NCX 470 est désormais protégée dans les plus grands territoires mondiaux.



Le titre Nicox progresse actuellement de 1,2% à la Bourse de Paris.



