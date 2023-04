Nicox : De nouvelles données sur deux composés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox progresse de quasiment 10% ce mercredi à la Bourse de Paris suite à la présentation de nouvelles données sur deux de ses composés.



Le spécialiste de l'ophtalmologie rapporte que des travaux non cliniques sur son collyre NCX 470 ont apporté de nouvelles preuves 'convaincantes' quant à l'activité protectrice du produit sur les cellules rétiniennes, en sus de sa capacité à réduire la pression intraoculaire (PIO).



NCX 470, un nouveau collyre de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique, est actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.



Parallèlement, des données sur le NCX 1728 indiquent que la stimulation de la voie de signalisation de l'oxyde nitrique/guanylyl cyclase soluble est le principal contributeur de ces effets.



D'après Nicox, ces données signifient que le NCX 1728 pourrait se montrer prometteur dans le traitement des rétinopathies dans lesquelles la dysfonction de la perfusion oculaire et la néovascularisation sont des caractéristiques physiopathologiques clé dans la progression de la maladie.



Ces données ont été présentées au congrès annuel de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) qui se tient actuellement à La Nouvelle Orleans (Louisiane).



A noter que le transfert de la cotation des titres du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris sera effectif à compter de vendredi.



