Nicox : Concession de licence pour Zerviate dans le Golfe

(CercleFinance.com) - Nicox annonce un accord de concession de licence exclusif avec ITROM Pharmaceutical Group pour l'enregistrement et la commercialisation de Zerviate, 0,24% pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques dans les Etats Arabes du Golfe.



Il a ainsi concédé à ITROM les droits exclusifs de développement et de commercialisation du produit à Bahreïn, en Égypte, en Irak, en Jordanie, au Koweït, au Liban, en Libye, à Oman, au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Yémen.



Nicox pourrait recevoir des redevances de 15% sur les ventes nettes dans certains territoires clés et de 10% dans d'autres. Il recevra également un paiement d'étape à la signature de l'accord et pourrait recevoir un paiement d'étape lors du lancement commercial.



