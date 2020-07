Nicox : Cession du solde des parts dans VISUfarma

(CercleFinance.com) - Nicox annonce la cession pour cinq millions d'euros du solde de sa participation dans VISUfarma, société pharmaceutique pan-européenne spécialisée en ophtalmologie, à une filiale de son principal actionnaire, GHO Capital.



'Cet accord, qui s'ajoute à l'extension de notre collaboration avec Ocumension en mars, montre notre capacité à garantir les ressources financières nécessaires à notre société grâce à nos multiples actifs', a déclaré Gavin Spencer, chief business officer.



Nicox rappelle avoir cédé son infrastructure commerciale européenne et internationale ainsi que certains actifs et droits à VISUfarma en août 2016. La transaction est conditionnée à certaines autorisations et devrait être finalisée le 23 juillet au plus tard.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NICOX en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok