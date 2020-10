Nicox : A reçu une approbation des autorités chinoises

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox annonce aujourd'hui que son partenaire Ocumension Therapeutics a reçu l'approbation des autorités réglementaires chinoises (Center for Drug Evaluation of the National Medical Products Administration) pour conduire la partie chinoise de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc en cours.



Mont Blanc est la première étude de phase 3 sur le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.



' Le NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de seconde génération. NCX 470 fait l'objet d'un accord de concession de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le marché chinois et les marchés de Corée et d'Asie du Sud-Est ' indique la direction.



