Nicox : 10 millions d'euros levés dans un placement privé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé mardi avoir procédé à une levée de fonds de 10 millions d'euros par le biais d'un placement privé, une opération qui va lui permettre de rallonger son horizon de financement.



Le spécialiste de l'ophtalmologie explique avoir réalisé une augmentation de capital portant sur 6,85 millions d'actions ordinaires nouvelles, assorties chacune d'un bon de souscription d'actions.



Le prix unitaire a été fixé à 1,46 euro par action assortie d'un bon de souscription d'action exerçable à un prix de 1,70 euros (ABSA).



Le produit net attendu de cette levée de fonds est d'environ 8,9 millions d'euros net, sans tenir compte de l'exercice éventuel des bons de souscription associés.



Parallèlement à cette levée de fonds, Nicox a exercé l'option d'étendre pour six mois supplémentaires la période de paiement des intérêts de l'emprunt Kreos Capital.



Le remboursement du capital reprendra par conséquent le 1er février 2024.



Avec le produit du placement privé et l'extension de la période de paiement des intérêts de l'emprunt Kreos, Nicox dit avoir étendu son horizon de liquidité, basé exclusivement sur le développement du NCX 470, jusqu'à mi-mai 2024.



Le groupe estimait jusqu'ici disposer d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses besoins de trésorerie jusqu'à mi-novembre 2023.



Suite à ces annonces, l'action Nicox reculait de 5,8% à la Bourse de Paris, pénalisée par l'effet dilutif de l'augmentation de capital assortie de bons de souscriptions d'action.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.