Nhoa : Acquisition de KLC au Portugal

(CercleFinance.com) - NHOA annonce qu'Atlante, sa filiale dédiée à l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, a acquis au Portugal une participation majoritaire de 60% dans Kilometer Low Cost (KLC), avec la possibilité de la porter à 100% d'ici 2024.



KLC possède et gère l'un des plus grands réseaux de stations de recharge pour véhicules électriques au Portugal. Grâce à l'acquisition de KLC, Atlante aura également accès à une solide équipe de professionnels et de partenaires stratégiques.



La transaction initiale représentant une contrepartie en capital pour les vendeurs d'environ 4,5 millions d'euros. Sa finalisation est soumise aux approbations habituelles et aux autorisations réglementaires.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel