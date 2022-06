Nhoa : L'ex-Electro Power Systems rebondit après le gain du contrat d'électrification de l'aéroport de Rome

(BFM Bourse) - Le spécialiste du stockage d’énergie et la mobilité électrique d'origine italienne et coté sur Euronext Paris défie la morosité du marché parisien mardi, après avoir remporté l'appel d'offre du géant italien des concessions Atlantia pour l'électrification de l'aéroport de Rome Fiumicino.

Accusant plus de 50% de repli depuis un sommet proche de 22 euros atteint en octobre 2021, avec la baisse généralisée des marchés mais aussi quelques déconvenues spécifiques (comme l'abandon par Engie, son ancien actionnaire de référence, d'un projet d'installation d'énergie solaire à Hawaï, peu de temps après son désengagement), le cours de NHOA reprend des couleurs mardi malgré un marché défavorable.

Issu en 2005 d'un spin-off des Politecnico di Torino and Milano, initialement dénommé Electro Power Systems, l'entreprise était passée en janvier 2018 sous le contrôle d'Engie, lequel a revendu en avril 2021 sa participation à TCC (Taiwan Cement Corporation), un des principaux conglomérats industriels taiwanais actif dans la production de batteries électriques.

Juridiquement française, avec un centre de recherche à Milan et un site de production dans les Alpes italiennes et des bureaux en France, Australie et Etats-Unis, NHOA ("New HOrizons Ahead") opère dans le secteur de l'énergie durable via des solutions de stockage destinées à contrôler l'intermittence des sources renouvelables et d'électro-mobilité, notamment au travers de F2M eSolutions, une co-entreprise avec Stellantis. La firme développe aussi via une nouvelle filiale, Atlante, un réseau de recharge rapide pour les véhicules électriques, activé par les énergies renouvelables, le stockage d'énergie et intégré à 100% au réseau électrique existant. Atlante vise un déploiement en Europe du Sud (Italie, France, Espagne et Portugal) où l'essentiel des infrastructures de recharge rapide sont encore à bâtir.

Une plateforme protégée par plus de 130 brevets

Ces solutions proviennent d’une plateforme technologique élaborée après quinze années de recherche, de développement et d’actions commerciales, adaptable à l'intégration de tout système de stockage d'énergie, de toute source de production renouvelable, ainsi que des générateurs conventionnels. Protégée par plus de 130 brevets, cette plateforme est baptisée HyESS.

Mardi matin, le groupe NHOA a annoncé que sa filiale avait remporté l'appel d'offres d'Aeroporti di Roma, filiale du groupe Atlantia exploitant les deux aéroports romains, pour l'électrification de celui de Fiumicino, le principal aéroport italien.

L'appel d'offres d'ADR s'inscrit dans la stratégie de durabilité plus vaste de la société qui, outre l'électrification de ses parkings, se concentrera sur la production d'énergie solaire sur site grâce à des panneaux photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie. Atlante mettra en place à l'intérieur de l'aéroport international de Rome Fiumicino ("Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma") des stations de recharge alimentées par des sources renouvelables. "Un minimum de 8 points de recharge ultra-rapides seront situés entre les parkings des départs, des arrivées et ceux réservés à la location avec chauffeur, dans le but d'offrir aux voyageurs du monde entier une expérience de mobilité électrique intuitive et, surtout, ultra-rapide", précise l'attributaire. Les points de recharge seront en permanence à disposition des clients de l'aéroport et du public, utilisables par tous les véhicules électriques et compatibles avec tout standard de recharge et prestataire de services de mobilité électrique.

35.000 points de recharge rapide d'ici 2030

Ce résultat d'Atlante dans une infrastructure nationale stratégique intervient moins de six mois après l'accord décroché pour l'électrification des aéroports de Milan (Linate et Malpensa, gérés quant à eux par la société d'économie mixte SEA), et représente une étape ultérieure vers la réalisation du réseau qui comptera plus de 35.000 points de recharge rapide (et "ultra-rapide") d'ici 2030, précise NHOA.

Dans la foulée de ce succès commercial, et bien que la société n'en précise pas l'envergure financière, l'action progresse de 3,72% à 11,16 euros tandis que le marché parisien évolue dans le rouge.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse