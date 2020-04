Nexity : Cession d'un immeuble de bureaux à Saint-Ouen

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM annonce avoir acquis, pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, un immeuble de bureaux neuf livré fin 2019 par Nexity et situé dans le nouveau quartier des Docks de Saint-Ouen, au pied des lignes 13 et très bientôt 14 du métro.



Ce bâtiment emblématique d'une surface totale de 25.000 m² accueille le siège de la Région Île-de-France, déjà locataire de l'immeuble voisin Influence 1.0 depuis 2018. Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés.



