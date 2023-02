Nexity : Avec un pouvoir d'achat immobilier en berne, l'année 2023 sera compliquée pour le promoteur Nexity

(BFM Bourse) - Le promoteur immobilier est parvenu à afficher des résultats en ligne avec ses objectifs et les attentes du marché. Mais en 2023, les marges du groupe seront "temporairement" sous pression, Nexity éprouvant des difficultés à répercuter la hausse des prix de la construction à ses clients.

Le contexte actuel n’est pas favorable pour l’immobilier neuf. Si en 2022, Nexity est parvenu à atteindre ses objectifs 2022, l’année en cours se présente comme "une année de transition" pour le promoteur. Autrement dit, l’exercice 2023 sera plus difficile pour Nexity alors que la montée des taux d’intérêt réduit le pouvoir d’achat immobilier des aspirants à l’achat. Des perspectives décevantes qui sont à l’origine des dégagements sur le titre du promoteur en Bourse. L’action Nexity accuse la plus forte baisse du SBF 120, avec une chute de plus de 9% pour retomber à 24 euros, vers 10h30.

En 2022, le premier promoteur immobilier français, a publié un chiffre d’affaires en hausse de 2% sur un an, à 4,7 milliards d’euros, supérieur à sa prévision de 4,6 milliards d’euros et aux anticipations de TP ICAP Midcap.

"Après un quatrième trimestre plus dynamique que prévu (+13%) le chiffre d’affaires annuel ressort à 4,7 milliards d’euros en hausse de 2%, supérieur à notre attente (4,6 milliards d’euros)", indique le bureau d’études.

Le résultat opérationnel ressort de son côté à 367 millions d’euros, extériorisant une marge opérationnelle "autour de 8 %". C’est également conforme aux propres anticipations du groupe confirmées en novembre dernier en marge de la présentation de son plan stratégique Imagine 2026. "Malgré les tensions inflationnistes, le groupe aura encore démontré sa capacité à préserver ses marges en affichant comme prévu une marge opérationnelle courante proche de 8% (7,8% -20 points de base) soit un résultat opérationnel de 367 millions d’euros", relève Florian Cariou, l’analyste qui assure la couverture du titre.

Une performance commerciale "honorable"

Du côté de l’activité commerciale, Nexity parvient à tirer son épingle du jeu alors que les conditions de marchés se sont durcies. Les prêts immobiliers sont plus compliqués à décrocher, ce qui a eu des conséquences sur le niveau des réservations en fin d’année. Dans la promotion de logements neufs, qui est le cœur de métier de Nexity, la société a recensé 10% de réservations en moins, à 18.015 unités, faisant mieux que le marché qui accuse une baisse de 26% sur l’année 20222.

Pour TP ICAP Midcap, le groupe réalise ainsi une "performance honorable" avec des réservations en baisse de seulement 10% en volume et 5% en valeur. Une surperformance qui permet au promoteur de renforcer ses parts de marché, à quasiment 15%, supérieur à l’objectif annoncé de 14% pour 2022. A horizon 2030, Nexity entend porter cette part de marché à plus de 20%.

Autre bon point pour Nexity, la maitrise de son niveau d’endettement dans un contexte de remontée des taux d’intérêt. La dette financière nette avant obligations locatives est de 2,1 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) après loyers. "Le levier reste sous contrôle", souligne Florian Cariou, ce qui autorise Nexity à poursuivre sa "généreuse politique de distribution avec un dividende de 2,50 euros par action, soit un rendement encore supérieur à 9%" qui ajoute que "ce haut niveau de rendement est quasiment garanti jusqu’en 2026 conformément aux annonces du plan stratégique Imagine 2026".

Une rentabilité "temporairement" sous pression

Si Nexity est, donc, parvenu à résister sur l’année écoulée, l’exercice 2023 sera plus difficile à négocier pour le promoteur. Pour 2023, il table sur un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros, stable par rapport à 2022 hors activités à l’international. Le groupe opère en effet un recentrage sur la France, avec la cession prévue de ses activités en Pologne et au Portugal.

La rentabilité de Nexity sera "temporairement" mise sous pression, avec un résultat opérationnel courant attendu supérieur à 300 millions d’euros, "soit une marge en baisse d’1 point", précise TP ICAP Midcap. Nexity signale en effet que l’inflation sur les coûts de construction sera plus difficile à répercuter dans les prix de vente compte tenu de la baisse du pouvoir d’achat immobilier, en raison de la hausse des taux d’intérêt.

"Au vu du rendement très élevé et des perspectives attractives à moyen terme", TP ICAP Midcap maintient son opinion à l’achat avec un objectif toutefois ajusté à 34 euros contre 38 euros précédemment.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse