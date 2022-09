Nexity : Le plan stratégique du promoteur Nexity reçoit un accueil glacial en Bourse

(BFM Bourse) - Le premier groupe immobilier français intégré Nexity a fait part de son nouveau plan stratégique "Imagine 2026" au cours duquel il a confirmé ses objectifs financiers pour l'année en cours. Mais les craintes sur le niveau d'endettement de la société renvoient le titre sur des plus bas de 10 ans.

Le promoteur immobilier Nexity a dévoilé son nouveau plan stratégique "Imagine 2026." qui va consacrer l’accélération du développement du groupe dans l'immobilier géré (résidences étudiantes, espaces de travail partagé ou d'habitat partagé...).

Il confirme par la même occasion ses perspectives pour l'exercice en cours. Le premier groupe immobilier français intégré Nexity table toujours sur un chiffre d'affaires supérieur à 4,6 milliards d'euros et un niveau de marge opérationnelle autour de 8% en 2022. La société compte porter dans les quatre prochaines années, ses facturations à plus de 6 milliards d'euros et son résultat opérationnel courant à plus de 500 millions d'euros.

Nexity confirme également son objectif de part de marché en immobilier résidentiel neuf à plus de 14% en 2022, dans un marché attendu à 130.000 unités. A horizon 2030, Nexity entend porter cette part de marché à plus de 20%. "Cette ambition repose sur une hypothèse de stabilité du marché du logement neuf, conforme à l’historique des 10 dernières années", tient à préciser le promoteur immobilier. La société entend verser à ses actionnaires un dividende supérieur ou égal à 2,50 euros par action chaque année de la période 2022 à 2026.

Pourtant, l'action Nexity accuse la plus forte baisse du SRD mercredi. Le titre redonne encore 15% à moins d'une heure de la clôture pour évoluer sur des niveaux plus observés depuis 10 ans. Le niveau d'endettement de Nexity laisse encore sceptique les observateurs, notamment dans un contexte de forte remontée des taux d’intérêt. Pour Oddo BHF, "le niveau d'endettement de l'entreprise sera encore relativement élevé" éclipsant au passage des objectifs jugés "rassurants" par le bureau d'études.

Nexity table sur une dette financière nette avant obligations locatives inférieure à 2,5 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) après loyers au cours de la période 2022-2025. Le ratio était de 2,3 fois l'Ebitda au premier semestre dernier, un niveau considéré par Nexity comme le "point haut de l’endettement annuel."

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse