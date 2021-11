Netgem : Oddo relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Netgem de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 1,4 à deux euros, soit un potentiel de progression de 32% pour le titre de la société, présentée comme 'le nouvel acteur du contenu en mode Saas'.



Le bureau d'études met en avant une réussite de la transition du groupe vers un modèle Saas qui 'ne semble pas bien actée par le marché (manque de visibilité, track record...)', et voit 'des perspectives attrayantes, soutenues par plusieurs drivers'.



'Le titre présente, selon nous, un bon risk/reward (récurrence des revenus, retour à la croissance rentable, bonne génération de cash)', ajoute l'analyste, qui se dit plus optimiste sur la trajectoire du titre dans les prochains mois.



