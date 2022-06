Netgem : Le titre bien orienté après un point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Netgem s'est orienté à la hausse mercredi à la Bourse de Paris après un point d'étape à l'occasion duquel le fournisseur de solutions technologiques a confirmé sa trajectoire de croissance.



Vers 11h10, le titre avance de 1,5% dans un marché parisien qui n'affiche qu'une petite hausse de 0,2%.



Le spécialiste du divertissement numérique indique que le nombre total d'abonnés à ses services atteignait 400.000 à la fin du mois de mai, contre 363.000 fin 2021.



Le groupe souligne qu'il attend une croissance encore plus marquée au second semestre du fait du récent lancement d'une série de partenariats, ce qui le pousse à viser un objectif d'un demi-million d'abonnés à la fin 2022.



Netgem - dont la plateforme permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus de dynamiser leurs offres en mode 'streaming' - explique avoir déjà obtenu de ses clients les réajustements de prix permettant de préserver la rentabilité de ses contrats dans le contexte inflationniste actuel.



Dans ces conditions, la croissance de la base d'abonnés devrait conduire à une croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute cette année, avec un effet positif sur l'EBITDA et sur la génération de trésorerie.



