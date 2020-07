Netgem : Acquisition du fonds de commerce de Comcable

(CercleFinance.com) - Netgem annonce l'acquisition du fonds de commerce de Comcable, opérateur local Très Haut débit sur réseaux d'initiative publique, lui permettant de 'consolider ses objectifs de conquête d'abonnés en 2020, et de compenser l'impact commercial lié au confinement'.



Cette opération sera réalisée via sa filiale française, qui gérera les 3.500 abonnés repris, et en particulier leur fournira les dernières innovations de l'offre VIDEOFUTUR tels que le service de streaming TV multi-écrans myVIDEOFUTUR et la Box 4K.



