Netflix : Wells Fargo surpondère toujours, vise 400 dollars

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a maintenu jeudi sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 400 dollars sur Netflix, estimant que les efforts déployés par le groupe pour lutter contre le partage de codes devraient soutenir ses résultats.



A en croire l'analyste, le récent 'rally' du titre - qui a bondi de 10% en moijs d'une semaine alors que le S&P 500 n'a repris que 3% - s'explique par l'optimisme du marché concernant les effets de ses nouvelles formules d'abonnement.



'Malgré tout ce qu'on a pu dire que sur la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD), c'est bien le partage de comptes qui représente la plus grosse opportunité à court terme, avec 100 millions de comptes partagés au total, dont 30 millions rien que pour le marché américain', poursuit-il.



Pour ce qui concerne ces derniers, les abonnés aux Etats-Unis se verront facturer huit dollars par mois pour ajouter des membres additionnels à leur compte, explique l'intermédiaire.



Si certains refuseront, ce choix se traduira aussi par l'arrivée de nouveaux abonnés qui profitaient jusqu'ici du partage de codes, prédit-il dans une note de recherche.



En partant du principe que les résultats du groupe s'amélioreront, le titre pourrait atteindre au moins 430 dollars sur la base de ses multiples de valorisation actuels, estime Wells Fargo, qui ajoute que le cours pourrait même toucher 560 dollars dans le cadre d'un scénario 'idéal'.



