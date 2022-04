Netflix : Wells Fargo dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a dégradé mercredi son conseil sur le titre Netflix, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours diminué de moitié, soit de 600 à 300 dollars.



Dans une étude publiée dans la matinée, le courtier californien estime que la perte d'abonnés conjuguée à la nécessité de réaliser de nouveaux investissements en vue de relancer l'activité constitue une situation susceptible d'asséner un coup fatal au géant du streaming.



Du point de vue de Wells Fargo, cette publication de premier trimestre vient en effet mettre le groupe californien 'sur la défensive' en l'obligeant à soigner sa programmation, à limiter le partage de codes, voire à avoir recours à la publicité afin de réaccélérer sa croissance à horizon 2023-2024.



Le broker juge que le spécialiste de la vidéo à la demande a perdu de sa superbe avec cette publication et que les catalyseurs susceptibles de le sortir de l'ornière sont aujourd'hui 'aussi clairs que de la boue'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.