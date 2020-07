Netflix : Trimestriels en hausse mais sous les attentes

(CercleFinance.com) - Le groupe Netflix a fait état cette nuit d'une hausse de +24,9% de ses revenus au deuxième trimestre 2020, portés à 6,148 milliards de dollars, pour un nombre d'abonnés en augmentation de +27,2% par rapport à la même période en 2019.



Ainsi, le nombre d'abonnés payants au principal service de streaming vidéo dans le monde s'élève à 192,95 millions (+10 millions sur la période). Le résultat net, pour sa part, s'affiche à 720 millions de dollars, contre 271 millions un an plus tôt.



Malgré ces bonnes nouvelles pour l'entreprise, dont les services ont attiré de nouveaux utilisateurs notamment en raison des restrictions de circulation liées au Covid-19, le bénéfice par action en données ajustées manque les attentes. Valeur de référence s'agissant des groupes américains, il s'affiche à 1,59 dollar, quand les analystes misaient sur 1,81 dollar.



