Netflix : Nouveaux abonnés et prévisions inférieurs aux attentes

par Dawn Chmielewski et Lisa Richwine

(Reuters) - Netflix a publié mardi des résultats sur la période janvier-mars conformes aux attentes de Wall Street mais avec un nombre de nouveaux abonnés moindre qu'anticipé, et a fait état de prévisions décevantes pour le trimestre en cours, provoquant un repli de son titre dans les échanges d'après-clôture.

Le géant du streaming a enregistré 1,75 million d'abonnés supplémentaires au cours du premier trimestre, en-deçà des estimations des analystes qui ressortaient en moyenne à 2,06 millions de nouveaux clients.

Netflix a rapporté au premier trimestre un bénéfice dilué de 2,88 dollars par action, alors que le consensus ressortait à 2,86 dollars, laissant suggérer qu'il commence à récolter les fruits de premières mesures prises pour limiter le partage des mots de passe et de l'ajout d'une offre avec publicités.

Pour la période avril-juin, le groupe a dit anticiper un chiffre d'affaires de 8,24 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 2,86 dollars, des montants inférieurs aux prévisions de Wall Street qui s'attendait à un chiffre d'affaires de 8,47 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 3,05 dollars.

Netflix est considéré comme le principal indicateur de l'industrie du streaming, dans laquelle la croissance a ralenti voire décliné du fait d'une concurrence accrue entre les plateformes.

Il y a un an, l'entreprise avait perdu 200.000 abonnés, un premier déclin dans ce registre en plus d'une décennie qui a provoqué une chute de son titre et poussé Wall Street à revoir ses attentes pour le secteur.

Au cours du dernier trimestre 2022, Netflix a proposé dans une douzaine de pays une version à prix réduit, avec publicités, de son abonnement.

Par ailleurs, il a aussi mis en place dans une douzaine de pays en février une mesure pour le partage des mots de passe, indiquant avoir repoussé au deuxième trimestre la mise en oeuvre de ses nouveaux contrôles à une échelle plus large.

Netflix a estimé que cela allait "déboucher sur de meilleurs résultats pour nos membres et nos activités", ajoutant être sur la bonne voie pour réaliser l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'année.

(Reportage Dawn Chmielewski et Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

Copyright © 2023 Thomson Reuters