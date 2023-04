Netflix : Le titre recherché à quelques jours des résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Netflix progresse ce jeudi à la Bourse de New York dans l'espoir de bonnes surprises mardi prochain l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre.



L'action du géant américain du streaming vidéo s'adjuge actuellement plus de 3%, signant l'une des plus fortes hausses d'un indice S&P 500 en hausse de 0,7%.



Dans une étude diffusée dans la matinée, les analystes de Wells Fargo se disent 'optimistes' en vue de la publication, qui tombera après la clôture mardi soir.



'Nous pensons que la présentation sera davantage consacrée au projet visant

à mettre fin au partage de codes aux Etats-Unis plutôt qu'aux performances trimestrielles en soi', prévient la banque californienne.



D'après les analystes, l'équipe de direction devrait manifester sa confiance dans l'effet de ces mesures, ce qui devrait conduire la communauté financière à revoir à la hausse ses prévisions sur le groupe.



Chez Wedbush Securities, on estime que Netflix est bien parti pour dépasser ses propres prévisions, qui prévoient un chiffre d'affaires trimestriel de 8,17 milliards de dollars et un BPA de 2,82 dollars.



Pour ce qui concerne le nombre de nouveaux abonnés, le courtier dit tabler sur l'arrivée de 3,5 membres en termes nets sur les trois premiers mois de l'année.



Moins optimistes, les analystes de Wells Fargo indiquent anticiper quelque 2,5 millions de nouveaux abonnés sur le premier trimestre, une prévision tout de même supérieure au consensus de Wall Street qui ne vise que 2,3 millions de comptes.



