Netflix : Le titre plie, Goldman Sachs passe vendeur

(CercleFinance.com) - Le titre Netflix chute lourdement ce vendredi à la Bourse de New York, pénalisé par une dégradation de Goldman Sachs, passé à 'vente' contre 'neutre' jusqu'ici sur le géant du streaming.



A 11h00, l'action perdait 4,7% alors que le Nasdaq cédait 3,3% au même moment.



Les analystes de Goldman Sachs, dont l'objectif de cours passe de 265 à 186 dollars, disent s'inquiéter de l'impact d'une éventuelle récession touchant les dépenses de consommation sur les résultats du groupe.



Ils expliquent également redouter les conséquences d'un renforcement de la concurrence (à la fois en termes de l'arrivée de nouveaux abonnés et de résiliation des membres existants) au niveau des marges bénéficiaires et des investissements dans les contenus.



Pour le bureau d'études, Netflix est désormais devenu une entreprise appelée à faire ses preuves au cours des six à 12 mois à venir.



