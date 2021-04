Netflix : Le marché pas convaincu pas l'accord avec Sony

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Netflix s'inscrivait en baisse vendredi à la Bourse de New York après l'accord de diffusion pluriannuel conclu par le géant américain du streaming avec Sony Pictures Entertainment.



Aux termes de l'accord, la plateforme de vidéo à la demande bénéficiera, à compter de 2022, des droits prioritaires pour la diffusion des films Sony Pictures après leur sortie en salles et en Blu-ray/DVD.



Le partenariat va donc lui permettre de diffuser en première exclusivité, dès l'an prochain, des productions telles que le film de super-héros 'Morbius' avec Jared Leto, l'adaptation du jeu vidéo 'Uncharted' avec Tom Holland ou le thriller 'Bullet Train' avec Brad Pitt et Lady Gaga.



Sont également concernées les suites en projet des deux franchises de super-héros 'Spider-Man' et 'Venom', ainsi que de nouvelles productions adaptées de 'Jumanji' et Bad Boys.



Dans le cadre du partenariat, Netflix aura également accès au catalogue de films existants de Sony Pictures.



Enfin Sony Pictures a prévu d'offrir à Netflix la possibilité de diffuser, directement en streaming, un certain nombre de long-métrages en prépération pour les années qui viennent.



Les investisseurs ne semblaient pas convaincus par l'accord, dont les termes financiers n'ont pas été communiqués, puisque le titre Netflix reculait d'environ 1% vendredi sur le Nasdaq dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.