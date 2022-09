Netflix : Jefferies abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies abaisse son objectif de cours de 243 à 230 dollars et maintient sa recommandation 'conserver' sur Netflix, préférant ainsi rester neutre sur le géant du streaming vidéo 'avec peu de connaissances et une volatilité en hausse'.



'Notre position sur Netflix se fonde en partie sur l'idée que les résultats potentiels à court/moyen terme (taux de croissance et marges de free cash-flow) sont les plus larges de notre couverture', affirme cependant le broker.



Après avoir parcouru les calculs de la consommation, des estimations d'abonnés, de la charge et de la durée publicitaires, Jefferies pense que 'nous finirons par avoir un impact positif significatif net' sur les revenus du groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.