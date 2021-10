Netflix : Hausse du bénéfice net de 83% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Netflix annonce un chiffre d'affaires de 7,48 Mds$ au titre du 3e trimestre 2021, soit une hausse séquentielle constante depuis quatre trimestres et une progression de 16,3% par rapport au 3e trimestre 2020.



L'EBIT trimestriel s'établit à 1,75 Md$, contre 1,31Md$ un an plus tôt (soit +33%), pour un bénéfice net passant de 790 M$ au 3e trimestre 2020 à 1449 M$ au 3e trimestre 2021 (soit une hausse de 83%). Le BPA trimestriel ressort ainsi à 3,19$.



Au 4e trimestre, Netflix anticipe un chiffre d'affaires de 7,71 Mds$ et un bénéfice net de 365 M$.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel