Netflix : Canaccord Genuity relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a relevé vendredi son objectif de cours sur Netflix, qu'il fait passer de 365 à 400 dollars, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de réaction faisant suite à la publication de quatrième trimestre de la plateforme de streaming vidéo, l'intermédiaire financier Netflix met en évidence des résultats 'solides'.



Canaccord retient en particulier l'arrivée de 7,7 millions nouveaux abonnés en termes nets au cours du trimestre, une performance qu'il attribue à la qualité des derniers contenus, et tout particulièrement au succès de la série originale 'Wednesday'.



Suite à ces chiffres, l'analyste dit s'attendre à une accélération de la croissance du groupe californien en 2023.



'Le titre a déjà plus que doublé de valeur depuis ses plus bas du début d'année 2022, mais accuse encore un repli de l'ordre de 50% par rapport à ses plus hauts historiques, une situation qui illustre l'incertitude entourant le sort de son offre financée par la publicité et ses efforts pour lutter contre le partage de codes', rappelle-t-il.



'Nous continuons de penser que la valorisation actuelle représente un point d'entrée séduisant au vu de la dynamique dont bénéficie le groupe dans les contenus, de la diversification de ses sources de revenus et d'un flux de trésorerie disponible qui ne cesse de s'accroître', conclut le spécialiste.



