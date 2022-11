Netflix : BofA reprend le suivi à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a repris mardi le suivi du titre Netflix avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 370 dollars correspondant à un potentiel haussier de 24%.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier estime que les projets du groupe en matière de streaming vidéo gratuit avec publicité (AVOD) et de partage de code pourraient bien relancer ses performances opérationnelles, tout comme ses résultats.



BofA dit ainsi prévoir une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de 9% sur la période 2021-2024, pour une hausse de son résultat opérationnel courant (Ebitda) de 10%.



L'analyste table ainsi sur 257 millions d'abonnés à horizon 2024, à comparer avec 223 millions de membres à la fin septembre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.