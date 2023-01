Netflix : Accord avec Nielsen dans la mesure de l'audience

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nielsen a annoncé mercredi une expansion de son partenariat avec Netflix, auquel il fournira des mesures d'audience aux Etats-Unis, au Mexique et en Pologne.



Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Netflix souscrira aux données de mesure de la télévision nationale de Nielsen ainsi qu'à ses services d'évaluation des plateformes de streaming.



Au Mexique et en Pologne, le groupe technologique américain disposera de données d'audience multiplateformes provenant de panels de streaming sur chaque marché.



'Grâce aux informations provenant de l'ensemble des services de mesure de Nielsen, Netflix disposera désormais d'une vision globale de la consommation cross-média', souligne le leader mondial de la mesure d'audience.



Cet accord intervient alors que Netflix s'apprête à lancer une offre de vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD ou 'advertising video on demand') afin de relancer la croissance de ses revenus.



