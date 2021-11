Neovacs : Vote favorable de l'AG aux résolutions du conseil

(CercleFinance.com) - Néovacs indique que son assemblée générale mixte réunie mercredi a voté toutes les résolutions présentées et soutenues par le conseil d'administration à plus de 93%, dont la nomination de Daniel Zagury en qualité de membre du conseil d'administration.



À l'inverse, le projet de résolution non agréé par le conseil d'administration, initialement présenté par Atlas Special Opportunities et visant à la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration, a été rejeté à plus de 93%.



Les actionnaires présents ou représentés totalisaient 48,35% du capital et des droits de vote (nets), niveau qui permettait à l'assemblée de délibérer valablement sur l'ensemble des projets de résolution à l'ordre du jour.



