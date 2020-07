Neovacs : Démarrage du plan stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie française Néovacs a annoncé lundi le démarrage de son plan stratégique, visant notamment à relancer ses deux programmes de recherche.



Dans un communiqué, l'entreprise indique avoir repris ses discussions avec l'Agence européenne des médicaments (EMA) concernant les conditions nécessaires au lancement d'un essai de phase III sur son produit IFNα Kinoïde dans le traitement du lupus.



L'objectif est de lancer une étude de phase III grâce à un co-financement avec un partenaire pharmaceutique, explique Néovacs.



Concernant le traitement des allergies, la société explique avoir mis en place les conditions nécessaires à la production de Kinoïdes IL-4 et IL-13 devant être testés dans le cadre d'un essai de Phase I/IIa.



Au-delà de la poursuite de son activité historique, Néovacs dit également avoir pour ambition d'engager une activité d'investissement dans des entreprises 'biotech' ou 'medtech' (dispositifs médicaux) en difficultés.



Après l'offre de reprise de l'usine pharmaceutique Famar Lyon dévoilée le mois dernier, d'autres opportunités sont d'ores et déjà à l'étude, assure ainsi l'entreprise.



