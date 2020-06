Neoen : Neoen va construire une centrale de stockage en Finlande

(CercleFinance.com) - Neoen annonce la construction en Finlande d'une nouvelle centrale de stockage, Yllikkälä Power Reserve One, d'une puissance de 30 MW pour une capacité de stockage de 30 MWh, centrale qui sera située dans le sud-est du pays, près de Lappeenranta.



Première batterie indépendante et de grande capacité à être raccordée au réseau finlandais, elle permettra au système électrique national de bénéficier des avantages du stockage rapide pour pallier les variations de fréquence.



'Yllikkälä Power Reserve One permettra de capitaliser sur les importantes ressources éoliennes en Finlande et d'accélérer ainsi la transition vers l'objectif de neutralité carbone du pays d'ici à 2035', ajoute le groupe d'énergies renouvelables.



