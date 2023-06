Neoen : Titre en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Neoen progresse de plus de 4% à Paris, après que Stifel a réitéré sa recommandation 'achat' sur le titre tout en rehaussant son objectif de cours de 36 à 38 euros, au lendemain de l'annonce d'un nouveau contrat majeur de batterie de stockage en Australie pour 219 MW.



'Avec maintenant près de 1,4 GW de capacité de batterie de stockage en activité ou en construction dans le monde, Neoen confirme sa position de leadership dans la technologie', souligne le broker dans le résumé de sa note.



Ajoutant que le groupe d'énergies renouvelables a relevé en conséquence son objectif d'EBITDA pour 2025 à 'plus de 700 millions d'euros, y compris farm downs', Stifel remonte sa propre estimation de 695 à 745 millions d'euros.



