Neoen : Suspension de tests préopérationnels à El Llano

(CercleFinance.com) - Neoen annonce que le Centre National de Contrôle de l'Énergie (CENACE) du Mexique a décidé de suspendre, à compter du 3 mai, les tests préopérationnels de l'ensemble des centrales solaires et éoliennes qui n'ont pas encore débuté leur exploitation commerciale.



En conséquence de cette décision, qui fait partie des mesures dans le contexte du Covid19, la centrale solaire d'El Llano détenue et opérée par Neoen, d'une puissance de 375 MWc, a dû arrêter sa production le 3 mai.



L'impact financier de l'arrêt temporaire de la centrale d'El Llano est évalué à un montant maximum de deux millions de dollars d'EBITDA par mois. Neoen se tient prête à reprendre les test pré-opérationnels dès que le CENACE lèvera sa suspension.



