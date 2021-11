Neoen : Stifel reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Neoen avec un objectif de cours ramené de 52 à 48 euros, après une mise à jour de ses estimations financières pour le groupe d'énergies renouvelables à horizon 2025.



Le broker anticipe des taux de croissance annuels moyens de 21% pour l'EBITDA et de 48% pour le bénéfice net. Il s'attend à 3,5 GW de capacité opérationnelle à fin 2021, 4,5 GW à fin 2022 et 8,8 GW à fin 2025.



Après des discussions avec des journalistes locaux sur une possible réforme de l'énergie au Mexique, dont 'la probabilité est très faible à ce jour', il prévient qu'elle 'pourrait avoir des conséquences financières pour Neoen si elle est, le plus probablement pas avant l'été 2022'.



