Neoen : Stifel relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur Neoen de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 36 à 42 euros, jugeant qu'une 'exécution de premier ordre prévaut, en dépit d'un environnement complexe'.



'Malgré l'inflation des coûts, la prochaine augmentation de capital pour 'jusqu'à 600 millions d'euros' devrait suffire à atteindre l'objectif, fixé lors de la journée investisseurs, de 10 GW en opération ou en construction d'ici fin 2025', estime le broker.



'Au 11 janvier, au moins environ 7 GW devraient être en opération ou en construction d'ici fin 2023', poursuit Stifel, calculant que l'écart de 3 GW 'implique une conversion de 25% du pipeline avancé à la phase de construction dans les trois prochaines années'.



