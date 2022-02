Neoen : Stifel n'est plus à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Neoen de 'achat' à 'conserver', compte tenu d'un potentiel de progression jugé insuffisamment attractif par rapport à son objectif de cours ramené de 48 à 32 euros sur le titre du groupe d'énergies renouvelables.



'Depuis notre relèvement en mars 2021, le profil de meilleur de sa catégorie de Neoen dans les développements de projets a été dépassé par d'autres facteurs', souligne le broker, qui cite notamment de fréquentes révisions en baisses d'estimations du consensus.



Voyant peu d'espoir de hausse des estimations du consensus, et à la lumière d'une prochaine augmentation de capital à partir de janvier 2023, Stifel pense que le titre 'pourrait pâtir d'une approche attentiste de certains investisseurs jusqu'au début de l'année prochaine'.



