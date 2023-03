Neoen : Stifel abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Neoen avec un objectif de cours abaissé de 42 à 36 euros, après une journée investisseurs 'ayant confirmé le sentiment négatif du marché sur les augmentations de capital et la dilution potentiel'.



'Nous pensons que ceci n'est pas fini, et estimons entre 1,9 et 2,9 milliards d'euros les nouveaux capitaux requis après 2025 pour atteindre l'objectif 2030 de 20 GW', juge le broker, pour qui 'l'attrait du M&A pourrait commencer à se construire sur le titre'.



Stifel reste à l'achat sur l'action du groupe d'énergies renouvelables, 'sur la base d'une croissance supérieure à la moyenne du secteur, d'une exécution de premier ordre et de l'attrait M&A (fusions et acquisitions) potentiel' qu'il voit dans le dossier.



