Neoen : Services de réserve rapide pour l'EPR finlandais

(CercleFinance.com) - Neoen annonce fournir des services de réserve rapide à Teollisuuden Voima Oyj (TVO), opérateur nucléaire en Finlande, durant la mise en service de l'EPR Olkiluoto 3 qui, avec une capacité de 1,6 GW, constitue le réacteur nucléaire le plus puissant d'Europe.



Ces services réseaux sont assurés par Yllikkälä Power Reserve, la batterie de 30 MW / 30 MWh détenue et opérée par le groupe français d'énergies renouvelables, et qui se situe à Lappeenranta, dans la région de Carélie du Sud.



'Une fois mis en service, l'EPR Olkiluoto 3 améliorera considérablement l'indépendance énergétique de la Finlande et contribuera grandement à l'ambition du pays d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2035', souligne Neoen.



