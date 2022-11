Neoen : Neoen revoit à la hausse son objectif d'Ebitda ajusté pour 2022

(Reuters) - Neoen a relevé jeudi ses prévisions de croissance d'Ebitda ajusté pour l'année, grâce à l'expansion de son portefeuille d'actifs et aux bénéfices réalisés sur les prix spot élevés.

La société prévoit désormais de réaliser un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté entre 390 millions d'euros et 410 millions d'euros en 2022, contre 380 millions et 400 millions d'euros estimés précédemment.

"Même si notre modèle économique est largement adossé à des contrats de ventes d’électricité à long terme, nous bénéficions aussi du contexte de prix de marché élevés", a déclaré le président et directeur général Xavier Barbaro dans un communiqué.

"Neoen est idéalement placé pour bénéficier de l'accélération du développement des énergies renouvelables, qui fournissent une électricité verte, locale et compétitive," a-t-il ajouté.

Le groupe a légèrement abaissé sa prévision annuelle de marge d'Ebitda, à entre 80% et 85%, mais a maintenu un objectif de croissance annuelle de son Ebitda ajusté à deux chiffres entre 2022 et 2025.

La capacité du portefeuille sécurisé du groupe s'élevait à plus de 6,3 GW au 30 septembre 2022 et son portefeuille total à 18,1 GW pour la même période, en hausse de 4,2 GW sur un an.

Son portefeuille comprend un contrat d'achat d'électricité, ou PPA, de 40 MW pour son parc éolien Goyder South Stage 1 avec Flow Power en Australie qu'il a signé en août, ainsi que 42 MW également attribués dans le cadre d'un PPA avec Equinix en Finlande, couvrant le parc éolien Lumivaara, qu'il a signé en juillet.

La société, qui est notamment présente en Australie, au Mexique, en Égypte et au Mozambique, a enregistré un chiffre d'affaires de 130,5 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 68% par rapport à l'année précédente.

