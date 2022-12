Neoen : Remporte 180 MW de projets solaires et éoliens

(CercleFinance.com) - Neoen annonce ce soir avoir remporté 180 MW de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de Régulation de l'Energie soit la plus importante capacité attribuée.



Ces 180 MW se décomposent en 11 projets allant de 12 à 22,8 MW.

Conformément à son modèle, Neoen est l'actionnaire majoritaire de chacun de ces projets.



Selon Neoen, ces 180 MW remportés témoignent de sa capacité à développer des projets sur l'ensemble du territoire français, en étroite concertation avec les élus, les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles, les parties prenantes locales et les services de l'État.





