Neoen : Récompensé pour ses infrastructures au Salvador

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir a reçu la distinction internationale Latam Battery Storage Deal of the Year, décerné par IJGlobal, un magazine spécialisé qui célèbre chaque année les meilleures transactions et organisations dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures à travers le monde.



Le prix récompense l'innovation dont a su faire preuve Neoen au Salvador pour réaliser le plus grand projet de batteries d'Amérique centrale, fournissant un total de 11 MW aux parcs solaires Capella (140 MWc) et Providencia (101 MWc) de Neoen.



Le temps de réponse en millisecondes des batteries améliorera la qualité des services de réserve primaires et secondaires, améliorant ainsi la stabilité et la fiabilité du réseau électrique.



Les batteries réduiront également les émissions de CO2 d'environ 5 000 tonnes métriques par an, évitant ainsi l'utilisation de centrales électriques à combustibles fossiles pour les services auxiliaires.





