Neoen : Quelques prises de profits après le C.A. trimestriel

(CercleFinance.com) - Le titre Neoen se replie mercredi à la Bourse de Paris, pénalisé par quelques prises de bénéfices alors que le producteur d'énergie renouvelable a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 36% et confirmé ses objectifs annuels.



Vers 15h30, l'action recule de 0,3%, une performance globalement en ligne avec celle de l'indice SBF 120, qui recule de 0,3% au même moment. Le titre affiche encore une hausse de 25% sur les trois derniers mois.



Le groupe a publié hier soir un chiffre d'affaires non audité de 109,1 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, contre 80,2 millions au premier trimestre 2021. A taux de change constants, il a progressé de 33%.



Neoen - qui affichait une capacité opérationnelle de 3,5 GW à fin mars contre 2,6 GW il y a un an - dit avoir produit 1,5 TWh d'électricité verte au cours du trimestre.



L'entreprise précise que cette performance a été portée par la forte croissance des revenus de chacune de ses trois activités: le solaire, l'éolien, ainsi que le stockage.



Le producteur indépendant a par ailleurs confirmé son objectif d'Ebitda 2022 compris entre 360 et 375 millions d'euros, correspondant à une marge entre 85% et 90%.



Il a également réitéré son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à horizon fin 2025.



