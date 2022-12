Neoen : Premier contrat de vente d'électricité avec TDF

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir signé un contrat de vente d'électricité (Corporate Power Purchase Agreement) avec TDF, opérateur d'infrastructures et de réseaux numériques en France métropolitaine et en Outre-Mer, pour 62 MW sur une durée de 15 ans.



Selon ce premier Corporate PPA signé en France entre les deux sociétés, TDF achètera à compter du 1er janvier 2026, l'électricité et les garanties d'origine qui seront produites par les centrales solaires de Salernes (16,8 MW, Var) et de Boussès (45,1 MW, Lot-et-Garonne).



Ces deux parcs solaires, développés, détenus et exploités par Neoen, entreront en construction en 2023 pour une mise en service prévue en 2024 pour Salernes et en 2025 pour Boussès. Leur production annuelle est estimée à près de 83 GWh.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel