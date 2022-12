Neoen : PPA signé pour un parc éolien au Queensland

(CercleFinance.com) - Neoen indique avoir signé un Power Purchase Agreement (PPA) portant sur 215 MW avec Stanwell Corporation, fournisseur d'électricité australien, contrat pour une durée de 15 ans représentant 65% de la capacité de production du parc éolien de Mount Hopeful.



Situé dans la région au sud-ouest de Rockhampton, dans le centre de l'Etat australien du Queensland, ce futur parc disposera d'une puissance totale de 330 MW et sera détenu à 100% par le producteur français d'énergies renouvelables.



Le lancement de la construction est prévu pour le second semestre 2023 et le démarrage de la production pour 2026. Une fois mis en service, ce parc éolien produira une quantité d'électricité correspondant à la consommation annuelle de plus de 240.000 foyers.



