Neoen : Plus d'un gigawatt de capacité en France

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir franchi le seuil d'un gigawatt de capacité d'énergie renouvelable en opération ou en construction en France, avec la mise en construction récente de nouveaux actifs solaires et éoliens, confirmant son statut de premier producteur indépendant français.



Sur le territoire national, le groupe compte 55 centrales en opération, 22 en construction, plus de 140 collaborateurs et plus d'un milliard d'euros déjà investi, faisant de la France son deuxième pays en termes de capacité en opération ou en construction, après l'Australie.



Présente en France dans les domaines du solaire, de l'éolien et du stockage, Neoen opère notamment le parc solaire le plus puissant du pays, à Cestas en Gironde (300 MWc). Une cinquième direction régionale ouvrira prochainement à Lyon.



